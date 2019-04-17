Сборная Украины по хоккею уступила сборной клубов УХЛ в товарищеской игре

Сборная Украины по хоккею провела товарищеский матч против сборной клубов Украинской хоккейной лиги. Поединок состоялся в Дружковке на арене "Альтаир". Победителем встречи стала команда звезд УХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Национальная команда начала матч более активно, быстро заработала большинство, но воспользоваться своим шансом не смогла. В свою очередь, сборная клубов была более бережливой со своими моментами. В середине периода команда Сергея Витера получила двойное численное преимущество, забросив две шайбы кряду. Сначала отличился Юрий Сильницкий, затем Алексей Ворона. Спустя 40 секунд сборная клубов забросила уже в равных составах – Александр Костиков вырвался один на один с Кириллом Кучером и эффектно переиграл вратаря.

На то, чтобы прийти в себя, сборной Украины понадобился целый период. Вторую часть первой и начало второй двадцатиминутки команда Андрея Срюбко провела очень блекло, но забросить под конец отрезка ей помогло большинство 4 на 3: Всеволод Толстушко набросил от синей линии, а Сергей Бабинец первым касанием обработал шайбу, а вторым отправил ее в ворота.

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Вопреки ожиданиям, первая часть заключительного периода прошла очень спокойно. Сборной Украины не удавалось навязать быстрый темп, а команда Сергея Витера не спешила форсировать события на льду. В плавное течение матча опять вмешалось большинство, причем снова команда Срюбко удалилась дважды подряд, а затем двойное меньшинство продлилось из-за еще одного удаления. Из-за проблем с дверью штрафного бокса сборная клубов по факту забила в формате 5 на 3, однако формально Дмитрий Игнатенко уже должен был быть на льду, поэтому вместе с этим голом меньшинство было завершено.

Казалось, что у национальной сборной нет шансов на спасение, но ей практически удалось совершить камбэк. За оставшееся время команда Андрея Срюбко забросила дважды – голы на счету Никиты Буценко и Владимира Чердака. В конце национальная сборная получила большинство и провела его в формате 6 на 4, но пробить Костенко еще раз так и не смогла.

На этой неделе сборная Украины проведет еще два контрольных матча. 20-го и 21 апреля в Минске команда Срюбко сыграет против «Юности».

Контрольный матч

Сборная Украины - Сборная клубов УХЛ - 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – Сильницкий (Дунаев – бол. 5 на 3) – 9:06, 0:2 – Ворона (Пуголовкин, Таран – бол.) – 9:41, 0:3 – Костиков (Луговой) – 10:21, 1:3 – Бабинец (Гаврик, Толстушко – бол.) – 39:08, 1:4 – Ромащенко (Пуголовкин, Ворона – бол.) – 52:30, 2:4 – Буценко (Бабинец) – 53:33, 3:4 – Чердак (Мазур) – 56:07,

Вратари: Костенко – Кучер.