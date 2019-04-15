Кубок Стэнли: Вегас повел в серии, Коламбус в шаге от выхода в четвертьфинал (видео)

Состоялись очередные матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги.

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ. "Нью-Йорк Айлендерс" и "Коламбус" сделали еще один шаг навстречу плей-офф, "Вегас" повел в серии с "Сан-Хосе", а "Виннипег" обыграл "Сент-Луис", сократив отставание в серии.

Кубок Стэнли. Плей-офф. Первый раунд

"Питтсбург Пингвинз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2), счет в серии: 0-3

Шайбы: 1:0 Уилсон (Петтерссон, Шульц), 12:54, 1:1 Эберле (Пулок, Барзал), 13:22, 1:2 Нельсон (Кюнхакль), 14:24, 1:3 Комаров (Бовилье, Фильппула), 1:4 Ли (Фильппула, Пелеч), 58:32, ПВ

Вратари: Мюррей - Ленер

"Коламбус" - "Тампа-Бэй" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), счет в серии: 3-0

Шайбы: 1:0 Дюшен (Аткинсон, Веренски), 21:44, 2:0 Бьоркстранд (Джонс, Тексье), 28:25, ГБ, 2:1 Палат (Чернак, Джонсон), 44:40, 3:1 Аткинсон (п.в., Панарин, Харрингтон), 59:00

Вратари: Бобровский - Василевский

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 3:6 (1:0, 0:3, 2:3), счет в серии: 2-1

Шайбы: 1:0 Перрон (Пьетранджело, Биннингтон), 19:12, ГБ, 1:1 Хэйс (Перро, Моррисси), 24:57, 1:2 Лайне (Трауба, Литтл), 27:47, 1:3 Коннор (Уилер, Лайне), 28:58, ГБ, 2:3 Тарасенко (Данн), 41:51, ГБ, 2:4 Танев (Копп, Бафлин), 44:25, 2:5 Бафлин (Копп), 48:06, 3:5 Стин (Пьетранджело, Эдмундсон), 53:42, 3:6 Коннор (Шайфли), 54:44

Вратари: Биннингтон - Хеллебайк

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«Вегас» - «Сан-Хосе» - 6:3 (2:1, 2:0, 2:2), счет в серии: 2-1

Шайбы: 1:0 Стоун (Шмидт, Энгелланд), 0:16, 2:0 Пачоретти (Теодор, Штястны), 12:16, ГБ, 2:1 Лабанк (Торнтон, Серенсен), 15:26, 3:1 Штястны (Пачоретти, Стоун), 20:21, 4:1 Штястны (Стоун, Теодор), 36:04, ГБ, 5:1 Стоун (Маршессо, Штястны), 40:36, 5:2 Кутюр (Э. Карлссон, Джонс), 44:57, ГБ, 5:3 Майер (Нюквист), 45:51, 6:3 Стоун (Штястны, Теодор), 53:57

Вратари: Флери - Джонс

Как сообщал УНИАН, ранее "Колорадо" сравнял счет в серии с "Калгари".