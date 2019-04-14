Колорадо в овертайме дожал Калгари и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

"Нэшвилл" дома обыграл "Даллас", "Вашингтон" повел 2:0 в серии с "Каролиной".

В ночь на воскресенье состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф НХЛ - розыгрыша Кубка Стэнли. "Колорадо" в овертайме обыграл "Калгари", сравняв счет в серии. "Нэшвилл" аналогичным образом спасся в игре с "Далласом". Кубок Стэнли. Плей-офф. Первый раунд «Бостон» – «Торонто» – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), серия: 1:1 Шайбы: 1:0 Койл (Бэкес), 4:44, 2:0 Маршан (Пастрняк, Краг), 16:04, 3:0 Хейнен, 30:39, 3:1 Кадри (Дермотт, Нюландер), 50:44, 4:1 Бержерон (Маршан, Гржельчик), 55:03, ГБ Вратари: Раск – Андерсен «Нэшвилл» – «Даллас» – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0), серия: 1:1 Шайбы: 0:1 Бенн (Сегин), 21:59, 1:1 Гримальди (Уотсон, Ярнкрок), 23:56, 2:1 Смит (Экхольм, Ярнкрок), 65:00 Вратари: Ринне – Бишоп «Вашингтон» – «Каролина» – 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0), серия: 2:0 Шайбы: 1:0 Бэкстрем (Овечкин, Орлов), 03:37, 2:0 Оши (Кузнецов, Нисканен), 09:26, 2:1 Валльмарк (Славин, Фегеле), 15:54, 2:2 Ахо (Уильямс, Славин), 36:49, 3:2 Уилсон (Овечкин, Бэкстрем), 48:55, 3:3 Стаал (Хэмилтон, Свечников), 55:00, ГБ, 4:3 Орпик (Кузнецов, Врана), 61:48 Вратари: Холтби – Мразек «Калгари» – «Колорадо» – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1), серия: 1:1 Шайбы: 0:1 Ньето, 27:16 ГБ, 1:1 Андерссон (Беннетт, Броди), 32:26 ГБ, 2:1 Монахан (Беннетт, Годро), 52:27, 2:2 Комфер (Ландеског, Рантанен), 57:21, 2:3 Маккиннон, 68:27 Вратари: Смит – Грубауэр

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