Украинский гимнаст Пахнюк завоевал серебро в последний день чемпионата Европы

Это единственная медаль Украины на турнире.

Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине с серебром Петра Пахнюка в упражнениях на параллельных брусьях.

До этого украинец дважды становился шестым в финале ЧЕ в 2015-м и 2018 годах, но в Польше сумел подняться на пьедестал. Пахнюк получил оценку 15,333 (6,2 сложность и 9,133 исполнение) и завоевал серебро, уступив Никите Нагорному из России 0,133 балла.

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В свою очередь, Олег Верняев, который еще не успел полноценно восстановиться после операций, стал восьмым, а в упражнениях на коне – седьмым (13,200 балла).

Также в финале на отдельных снарядах выступал Игорь Радивилов, но он упал на втором опорном прыжке и не сумел завоевать медаль. 13 апреля Радивилов выступал на кольцах, но допустил ошибку и стал восьмым (13,933), а Анастасия Бачинская – седьмая на бревне, сообщает Xsport.

В соревнованиях по многоборью Анастасия Бачинская заняла пятое место, а Петр Пахнюк – шестое.