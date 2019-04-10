Чемпион мира по сноубордингу Харук начал подготовку к завоеванию олимпийской лицензии (видео)
11:21, 10 апреля 2019Другое
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Впервые в истории сноубординга среди юниоров-мужчин Украина имеет чемпиона мира.
В Буковеле 19-летний Михаил Харук готовится к завоеванию олимпийской лицензии.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Впервые в истории сноубординга среди юниоров-мужчин Украина имеет чемпиона мира. Михаилу Харуку - 19.
Почти половину своей жизни он тренируется на Буковеле: сначала в детско-юношеской спортивной школе, а сейчас - в Государственном центре олимпийской подготовки, созданном на базе курорта.
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