Чемпион мира по сноубордингу Харук начал подготовку к завоеванию олимпийской лицензии (видео)

Впервые в истории сноубординга среди юниоров-мужчин Украина имеет чемпиона мира.

В Буковеле 19-летний Михаил Харук готовится к завоеванию олимпийской лицензии.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Впервые в истории сноубординга среди юниоров-мужчин Украина имеет чемпиона мира. Михаилу Харуку - 19.

Почти половину своей жизни он тренируется на Буковеле: сначала в детско-юношеской спортивной школе, а сейчас - в Государственном центре олимпийской подготовки, созданном на базе курорта.