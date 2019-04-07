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Определились все пары плей-офф НХЛ, которые поведут борьбу за Кубок Стэнли

12:01, 07 апреля 2019
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&quot;Сан-Хосе&quot; и &quot;Колорадо&quot; продолжат борьбу за Кубок Стэнли / REUTERS

В регулярном чемпионате лучшей командой стала "Тампа-Бэй", в столичном дивизионе победу одержал "Вашингтон", лучший результат в Западной конференции показал "Калгари", а в Центральном дивизионе выиграл "Нэшвилл".

Матчи раунда плей-офф начнутся 10 апреля.

Плей-офф НХЛ. 

Восточная конференция. Первый раунд

Тампа – Коламбус

Бостон – Торонто

Вашингтон – Каролина

Айлендерс – Питтсбург

Второй раунд

Тампа/Коламбус – Бостон/Торонто

Вашингтон/Каролина – Айлендерс/Питтсбург

Западная конференция. Первый раунд

Калгари – Колорадо

Сан-Хосе – Вегас

Нэшвилл – Даллас

Сент-Луис – Виннипег

Второй раунд

Калгари/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас

Нэшвилл/Даллас – Сент-Луис/Виннипег

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Теги: #НХЛ#Кубок Стэнли