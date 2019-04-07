Определились все пары плей-офф НХЛ, которые поведут борьбу за Кубок Стэнли
12:01, 07 апреля 2019Другое
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Матчи первого раунда плей-офф начнутся 10 апреля.
"Сан-Хосе" и "Колорадо" продолжат борьбу за Кубок Стэнли / REUTERS
Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В регулярном чемпионате лучшей командой стала "Тампа-Бэй", в столичном дивизионе победу одержал "Вашингтон", лучший результат в Западной конференции показал "Калгари", а в Центральном дивизионе выиграл "Нэшвилл".
Матчи раунда плей-офф начнутся 10 апреля.
Плей-офф НХЛ.
Восточная конференция. Первый раунд
Тампа – Коламбус
Бостон – Торонто
Вашингтон – Каролина
Айлендерс – Питтсбург
Второй раунд
Тампа/Коламбус – Бостон/Торонто
Вашингтон/Каролина – Айлендерс/Питтсбург
Западная конференция. Первый раунд
Калгари – Колорадо
Сан-Хосе – Вегас
Нэшвилл – Даллас
Сент-Луис – Виннипег
Второй раунд
Калгари/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас
Нэшвилл/Даллас – Сент-Луис/Виннипег
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