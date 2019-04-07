Определились все пары плей-офф НХЛ, которые поведут борьбу за Кубок Стэнли

Матчи первого раунда плей-офф начнутся 10 апреля.

Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В регулярном чемпионате лучшей командой стала "Тампа-Бэй", в столичном дивизионе победу одержал "Вашингтон", лучший результат в Западной конференции показал "Калгари", а в Центральном дивизионе выиграл "Нэшвилл". Матчи раунда плей-офф начнутся 10 апреля. Плей-офф НХЛ. Восточная конференция. Первый раунд Тампа – Коламбус Бостон – Торонто Вашингтон – Каролина Айлендерс – Питтсбург Второй раунд Тампа/Коламбус – Бостон/Торонто Вашингтон/Каролина – Айлендерс/Питтсбург Западная конференция. Первый раунд Калгари – Колорадо Сан-Хосе – Вегас Нэшвилл – Даллас Сент-Луис – Виннипег Второй раунд Калгари/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас Нэшвилл/Даллас – Сент-Луис/Виннипег

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