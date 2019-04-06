В Киеве состоялась церемония "Звезды спортивного года-2018"

Были отмечены лауреаты прошлого года в неолимпийских видах спорта.

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония "Звезды спортивного года-2018", на которой Спортивный комитет Украины традиционно ежегодно отмечает лучших личностей страны в неолимпийских видах спорта. Об этом сообщает УНИАН.

Награду лучшему дебютанту года получил Александр Бондарев, самый титулованный украинский картингист, который в свои 9 лет сумел покорить много международных стартов. В сезоне 2018 года Бондарев победил в чемпионате Центральной и Восточной Европы Rotax Max Challenge, в котором принимали участие 60 пилотов из более 20 стран мира. Кроме того, юный украинец дебютировал в самой престижной мировой картинговой Серии - WSK в Италии, где вошел в пятерку сильнейших пилотов среди почти 100 участников.

Лучшей спортсменкой 2018 года стала подводная пловчиха Евгения Олейникова. На чемпионате мира-2018 по подводному плаванию Евгения завоевала серебряные награды на дистанциях 800 и 1500 метров плавание в моноласте и золото в смешанной эстафете 4 по 2 километра.

Спортсменом года назван кикбоксер Орфан Сананзаде. Чемпион Всемирных игр во Вроцлаве-2017 снова подтвердил статус одного из сильнейших и самых зрелищных бойцов на планете, став чемпионом Европы-2018 по кикбоксингу ВАКО. Успехи украинца отметили на самом высоком международном уровне. Сананзаде занял третье место в конкурсе IWGA на звание лучшего спортсмена мира по неолимпийским видам спорта.

Командой года стала женская сборная Украины по шахматам – серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады. Команда в составе Анны и Марии Музычук, Натальи Жуковой, Анны Ушениной и Юлии Осьмак на 28-й женской шахматной олимпиаде выиграла 7 матчей, 4 раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.

В номинации «Тренер года» награду получил Андрей Коваль – преподаватель по ушу. Он работает главным тренером юниорской сборной Украины по ушу-таолу, которая в 2018 году завоевала две золотые медали на чемпионате мира в командном разделе дуйлянь.

За социальную инициативу года наградили волонтерский проект «Джуниор Зет».

Звезд спортивного года поздравили вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк, президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич.