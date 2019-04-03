Украинский сноубордист стал чемпионом мира среди юниоров
17:22, 03 апреля 2019Другое
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В феврале украинская сноубордистка Данча завоевала сенсационное «серебро» на взрослом чемпионате мира в США.
Золото юниорского первенства мира по сноуборду в параллельном слаломе выиграл Михаил Харук / НОК Украины
Украинский сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира среди юниоров, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
«Имеем еще один знаковый результат в этом виде спорта – золото юниорского чемпионата мира, который проходит в словенской Рогли, в дисциплине параллельный слалом завоевал украинец Михаил Харук», – заявили в НОК.
В феврале украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала «серебро» в параллельном слаломе на чемпионате мира в американском штате Юта. Это была первая медаль на чемпионатах мира по сноубордингу в истории Украины.
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