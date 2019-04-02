Херсонский Днепр на выезде обыграл Донбасс и повел в финальной серии УХЛ

Матч завершился победой херсонской команды - 2:1.

В Дружковке состоялся первый матч финальной серии Украинской хоккейной лиги. «Днепр» на выезде обыграл «Донбасс» и повел в серии за золотые награды - 1:0.

Матч проходил в равной борьбе, в которой немного удачливее оказались гости из Херсона. В середине второго периода за «Днепр» отличился Кирилл Бондаренко. На эту шайбу «Донбасс» ответил точным броском Виктора Захарова в меньшинстве. Психологическое преимущество было на стороне дончан, однако победную шайбу забросили херсонцы, а именно Андрей Жвачкин, сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Днепра». Следующий поединок противостояния пройдет 4 апреля также в Дружковке, после чего серия переместится в Херсон. Отметим, что финал плей-офф пройдёт до четырёх побед одной из команд.

УХЛ. Плей-офф. Финал

«Донбасс» – «Днепр» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Счет в серии - 0:1

Шайбы: 0:1, Бондаренко (Янишевский, Дунаев), 27:13; 1:1, Захаров (Никифоров), 46:46; 1:2, Жвачкин (Шулешов, Ромащенко), 54:47.

Вратари: Дьяченко – Петров.