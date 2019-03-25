Олимпийская чемпионка Подкопаева в 40 лет вновь станет мамой

От предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным у Лилии двое детей.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева беременна. Об этом сообщает Instagram программы «Светская жизнь».

40-летняя бывшая спортсменка вместе со своим мужем Игорем присутствовала на церемонии престижной украинской премии «Человек года», где вручила одну из статуэток боксеру Александру Усику.

После события Подкопаева дала интервью известной журналистке Катерине Осадчей, в котором и сообщила радостную новость. Отметим, что от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой двое детей: дочь Каролина и приемный сын Вадим.