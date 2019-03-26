Юлия Левченко и Роман Войцешук признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине
10:06, 26 марта 2019Другое
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Юлия Левченко в феврале выиграла соревнования в Обонне с молодежным рекордом Украины по прыжкам в высоту в помещении.
Юлия Левченко стала лучшей легкоатлеткой Украины в феврале / Reuters
Прыгунья Юлия Левченко и семиборец Роман Войцешук признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине.
Юлия Левченко в феврале выиграла соревнования в Обонне с молодежным рекордом Украины по прыжкам в высоту в помещении (2,00 м), чемпионат Украины в помещении (1,97 м) и мемориал Демьянюка (1,96 м), сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Роман Войцешук в феврале победил на юниорском чемпионате Украины в помещении с юниорским рекордом Украины в помещении по семиборью (5337 очков) и на международной юниорской матчевой встрече в помещении (5316 очков).
По традиции, голосование проходило среди трех категорий: эксперты (Совет ФЛАУ), СМИ и болельщики. Голоса каждой категории учитывались как треть всех голосов.
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