20 очков украинца Леня помогли Атланте одолеть Мемфис, Голден Стэйт обыграл Хьюстон в НБА

"Вашингтон" был сильнее "Орландо".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. "Атланта" дома крупно обыграла "Мемфис" - 132:111. В поединке принял участие украинец Алексей Лень, которому удалось заработать 20 очков за игру.

За 22 минуты и 55 секунд игрового времени центровой успел сделать 4 передачи и 8 подборов. Лень попал 8 из 13-и бросков с игры. Также украинец реализовал два из четырех штрафных бросков. Коэффициент полезности украинца на паркете составил +1 .

Если Лень отыграл хорошо, то выступление Святослава Михайлюка, как и всей его команды, трудно назвать удачным. "Детройт" украинца проиграл "Майами" с разницей более чем в 30 очков - 74:108. Михайлюк провел на паркете 5 минут и 51 секунду. За это время он сделал один подбор и исполнил один неудачный трехочковый бросок. Его показатель его полезности составил -1.

«Оклахома» – «Бруклин» 108:96 (19:27, 23:25, 38:26, 28:18)

«Оклахома»: Уэстбрук (31 + 12 подборов + 11 передач - 5 потерь), Джордж (25 + 9 подборов), Грант (15 + 7 подборов), Адамс (13 + 7 подборов), Фергюсон (2) - старт; Ноэл (6), Надер (2), Фелтон (0), Шредер (7), Бертон (7)

«Бруклин»: Расселл (14 + 7 передач), Харрис (13), Крэбб (8), Аллен (8), Куруч (8) - старт; Дэвис (6 + 11 подборов), Дадли (6), Динуидди (25), Пинсон (0), Леверт (8)

«Вашингтон» – «Орландо» 100:90 (29:28, 32:25, 15:21, 24:16)

«Вашингтон»: Бил (23 + 7 передач), Грин (8), Портис (6), Саторански (2 + 7 передач), Ариза (2) - старт; Паркер (19 + 9 подборов), Браун мл. (6), Брайант (21 + 10 подборов), Рэндл (13)

«Орландо»: Вучевич (20 + 14 подборов), Огастин (16 + 7 передач), Гордон (13 + 9 подборов), Айзек (13 + 9 подборов), Фурнье (8) - старт; Айвунду (2), Бирч (7 + 7 подборов), Грант (4), Росс (7)

«Атланта» – «Мемфис» 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)

«Атланта»: Коллинс (27 + 12 подборов), Янг (22 + 8 передач), Хертер (16), Принс (15), Дедмон (6) - старт; Джонсон (2), Бембри (2), Картер (10), Лэнь (22:55 = 20 очков (6/8 двухочковых, 2/5 трехочковых, 2/4 штрафных), 8 подборов (3 в нападении), 4 передачи, 2 блок-шота, 3 фола, +/- 1), Зеллер (0), Адамс (8), Андерсон (4), Бэйзмор (0)

«Мемфис»: Конли (20 + 7 передач), Валанчунас (8), Холидэй (6), Брэдли (5), Рэбб (4) - старт; Майлз (33), Кабокло (3), Парсонс (2), Ноа (12 + 8 подборов), Райт (10 + 7 передач), Дорси (8)

«Майами» – «Детройт» 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17)

«Майами»: Уинслоу (16), Уэйтерс (14), Ричардсон (13 + 8 подборов), Адебайо (10), Олиник (9) - старт; Хаслем (2), Андерсон (0), Макгрудер (2), Джонс мл. (8), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Драгич (10), Уэйд (11)

«Детройт»: Гриффин (13), Эллингтон (11), Джексон (8), Драммонд (5 + 9 подборов + 6 фолов - 5 потерь), Браун (0) - старт; Мэйкер (8), Пачулия (4), Смит (4), Гэллоуэй (3), Робинсон-мл. (6), Михайлюк (05:51 = 0/1 двухочкового, 0/1 трехочкового, 1 подбор в нападении, 1 перехват, +/- -2 ), Томас (2), Кеннард (10)

«Хьюстон» – «Голден Стэйт» 104:106 (23:33, 29:21, 26:31, 26:21)

«Хьюстон»: Харден (29 + 10 передач), Пол (24), Гордон (17), Капела (13 + 13 подборов), Такер (3) - старт; Фарид (3), Риверс (2), Грин (9), Шамперт (4)

«Голден Стэйт»: Томпсон (30), Казинс (27 + 8 подборов + 7 передач), Карри (24), Игудала (3), Грин (2) - старт; Белл (0), МакКинни (5), Луни (6), Ливингстон (2), Кук (7), Ли (0)

«Финикс» – «Юта» 97:114 (27:25, 16:28, 32:25, 22:36)

«Финикс»: Букер (27), Убре (18), Джонсон (15), Бендер (3), Эйтон (2 + 9 подборов) - старт; Холмс (11), Джексон (9), Бриджес (2), Окобо (0), Кроуфорд (4), Дэниелс (6)

«Юта»: Митчелл (26), Фэйворс (18 + 7 подборов + 7 передач), Гобер (18 + 20 подборов), Инглс (15), Рубио (6) - старт; Краудер (12), Ньянг (0), Сефолоша (7), О'Нил (4), Юдо (2), Экзам (0), Нето (0), Корвер (6)