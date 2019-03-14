Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Это второй полуфинал в карьере украинки на уровне соревнований Premier Mandatory.

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале украинка в трех сетах справилась с 61-й ракеткой мирового рейтинга Маркетой Вондрусовой из Чехии - 4:6, 6:4, 6:4.

Читайте такжеСвитолина вырвала победу в 3-часовом триллере и вышла в 1/4 финала Индиан-Уэлсса

Матч продлился 2 часа 13 минут. За это время украинка совершила 3 подачи навылет, реализовала 6 из 11 брейкпоинтов и допустила всего одну двойную ошибку. Показатели представительницы Чехии составили 2 подачи навылет при 5 двойных ошибках и 5 из 12 реализованных брейкпоинтов.

Для Свитолиной это второй в карьере выход в 1/2 финала на уровне Premier Mandatory. Первый был в Пекине в 2016 году.

"I really needed to fight and stay strong."@ElinaSvitolina is pleased with her performance in the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals! pic.twitter.com/vU5UgMdzIh — WTA (@WTA) March 14, 2019

За место в финале украинка сыграет с 18-летней Бьянкой Андрееску из Канады.