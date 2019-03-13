Кременчуг сравнял счет в полуфинальной серии УХЛ, вырвав победу у Днепра в овертайме

Состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги - «Кременчуг» на своем льду смог обыграть херсонский «Днепр» в овертайме и сравнял счет в серии.

Команды начали матч осторожно, не забросив в первом периоде ни разу, но при этом гости явно играли «вторым номером». Статистика бросков составила 11:6 в пользу хозяев, сообщает Xsport.

Во второй 20-минутке херсонцы продемонстрировали более атакующий хоккей и первыми смогли забросить. 17-летний форвард четвертого звена Артем Целогородцев смог пробить Георгия Бояршинова. «Горожане» отыгрались спустя три минуты. Гол в большинстве на свой счет записал капитан команды Тимур Гриценко.

В заключительной 20-минутке соперники еще по разу обменялись голами, при этом хозяева вновь были в роли отыгрывающейся стороны. На шайбу Ивана Дунаева ответил Алексей Зайцев. 2:2. Игра перешла в овертайм.

Решающим эпизодом матча стало удаление Валентина Сирченко, который на ровном месте выбросил шайбу за пределы игровой площадки – задержка времени игры. Большинство второй раз в матче удалось реализовать "Кременчугу". На «пятаке» после затяжной атаки шайбу в ворота переправил защитник Владислав Грицких.

УХЛ. Плей-офф. Полуфинал, 2-й матч

«Кременчуг» - «Днепр» 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Серия - 1:1

Шайбы: 0:1 - Целогородцев (Черемнов, Матвиенко) - 35:45, 1:1 - Гриценко (Ворона – бол.) - 38:28, 1:2 - Дунаев (Янишевский) - 46:23, 2:2 - Зайцев (Грицких, Толстушко) - 49:35, 3:2 - Грицких (Зайцев, Киселев – бол.) - 66:01.

Вратари: Бояршинов – Петров.