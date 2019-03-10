Украинка Харлан выиграла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах
10:18, 10 марта 2019Другое
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Это вторая награда Ольги Харлан в течение меньше месяца.
Ольга Харлан / REUTERS
Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах.
В первом матче на турнире украинка обыграла представительницу Казахстана Татьяну Приходько со счетом 15:5. В 1/16 финала Харлан справилась с итальянкой Еллоизой Пассаро (15:9). Следующей соперницей Ольги стала француженка Мано Брюне, но и она не сумела остановить представительницу Украины (15:9).
В четвертьфинале украинка оказалась сильнее саблистки из Греции Теодоры Гкунтуры (15:14), а в полуфинале обыграла Лизу Пуштай из Венгрии (15:5).
В решающем поединке Харлан проиграла россиянке Софии Поздняковой – 10:15.
Напомним, что в конце февраля украинка завоевала бронзу на гран-при Каира.
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