Украинка Харлан выиграла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах

Это вторая награда Ольги Харлан в течение меньше месяца.

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах.

В первом матче на турнире украинка обыграла представительницу Казахстана Татьяну Приходько со счетом 15:5. В 1/16 финала Харлан справилась с итальянкой Еллоизой Пассаро (15:9). Следующей соперницей Ольги стала француженка Мано Брюне, но и она не сумела остановить представительницу Украины (15:9).

В четвертьфинале украинка оказалась сильнее саблистки из Греции Теодоры Гкунтуры (15:14), а в полуфинале обыграла Лизу Пуштай из Венгрии (15:5).

В решающем поединке Харлан проиграла россиянке Софии Поздняковой – 10:15.

Напомним, что в конце февраля украинка завоевала бронзу на гран-при Каира.