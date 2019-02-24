Четыре украинки попали в топ-20 гонки преследования на ЧЕ по биатлону

Анастасия Меркушина пришла к финишу 8-й.

В Раубичах (Белорусь) завершилась последняя гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходил с 20-го по 24 февраля.

Золото досталось россиянке Екатерине Юрловой-Перхт, которая с большим преимуществом обошла серебярную призерку - белоруску Ирину Кривко. Бронза - у немки Надин Хорхлер.

Четыре украинки попали в топ-20. Анастасия Меркушина, стартовавшая 8-й, на этой же позиции завершила гонку с отставанием от лидера в 1 минуту 16 секунд. Валентина Семеренко заняла 13-е место, ее сестра Вита пришла 16-й, а Надежда Белкина - 19-й.

ЧЕ по биатлону. Гонка преследования (женщины)

1. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия, 0+0+0+1) 27:43.4

2. Ирина Кривко (Беларусь, 0+1+0+0) +37.5

3. Надин Хорхлер (Германия, 0+0+1+0) +49.4

...8. Анастасия Меркушина (УКРАИНА, 1+1+0+1) +1:16.8

12. Валя Семеренко (УКРАИНА, 0+1+2+0) +1:44.4

16. Вита Семеренко (УКРАИНА, 0+0+1+2) +1:50.0

19. Надия Белкина (УКРАИНА, 0+1+0+1) +2:12.2

Украинка Юлия Журавок - не стартовала.