«Донбасс» разгромил «Днепр» и гарантировал себе выход в полуфинал плей-офф

Новички УХЛ из Херсона сыграют в 1/4 против «Ледяных Волков»

В рамках 39-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч «Донбасс» на своем льду обыграл херсонский «Днепр».

Матч завершился со счетом 7:1, сообщает официальный сайт ХК Донбасс.

Команда Сергея Витера смогла выдать зрелищную и результативную игру с самым неудобным для себя соперником, забросив тому 7 шайб, на что «щуки» ответили лишь одним голом еще в первом периоде.

Больше других на льду выделялись лидеры нападения «Донбасса» - Виктор Захаров и Виталий Лялька, которые набрали по три очка (1+2 и 2+1 соответственно). Отметим, что после четвертой пропущенной шайбы Олега Петрова сменил Денис Сурканов.

Благодаря этой победе донецкий клуб лишил «Днепр» математических шансов побороться за две первые строчки в турнирной таблице, гарантировав себе полуфинал плей-офф УХЛ. Команда Дмитрия Пидгурского начнет свой путь во второй части сезона с четвертьфинала, где ее соперником станут «Ледяные Волки».

Свой последний матч в регулярном чемпионате «Донбасс» проведет против «Кременчука» 27 февраля в Дружковке.

УХЛ, регулярный чемпионат:

«Донбасс» - «Днепр» 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Никифоров (Жовнир - бол.) - 07:36, 2:0 - Лялька (Коренчук) - 17:36, 2:1 - Золотухин (Жвачкин) - 18:30, 3:1 - Лялька (Сильницкий) - 21:03, 4:1 - Манукян (Захаров) - 24:29, 5:1 - Коренчук (Лялька, Жовнир) - 37:08, 6:1 - Мостовой (Костиков, Захаров) - 41:38, 7:1 - Захаров (Манукян - бол.) 49:21.