«Кременчук» вернулся на второе место в таблице УХЛ благодаря разгрому «Белого Барса»

Хет-трик оформил Николай Киселёв.

В Кременчуге состоялся заключительный матч 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором «Кременчук» принимал «Белый Барс».

Матч завершился со счетом 9:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл форвард "горожан" Виктор Тютченко. До конца первого периода «Кременчук» смог отправить в ворота Кирилла Кучера ещё три шайбы – сначала в меньшинстве отметился Алексей Красильников, а затем дважды подряд большинство реализовали Алексей Ворона и Николай Киселёв. Сразу после четвёртой пропущенной шайбы место в воротах «Белого Барса» занял Александр Качула.

К середине встречи кременчужане вели 6:0, благодаря голам Дмитрия Чорного и Ивана Савченко. Однако "барсы" смогли немного сократить разрыв – Денис Бородай и Евгений Тимченко смогли "пробить" Никиту Гордюшина.

Третий период прошёл под абсолютным контролем «Кременчука», и в ворота Александра Качулы влетело ещё три шайбы. Сначала своим шансом воспользовался Глеб Кривошапкин, а затем ещё дважды забросил Николай Киселёв, оформив хет-трик.

Победа в матче позволила «Кременчуку» выйти на второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Днепром». Кременчужане опережают "щук" благодаря большему количеству набранных очков в личных встречах, и имеют одну игру в запасе.

Следующие матчи чемпионата УХЛ - Пари-Матч состоятся 16 февраля. Сначала в 13:00 «Днепр» сыграет с «Белым Барсом», а затем в 17:00 «Кременчук» примет МХК «Динамо».

«Кременчук» - «Белый Барс» 9:2 (4:0; 2:2; 3:0)

Шайбы: 1:0 Тютченко (Севрюгин), 02:31. 2:0 Красильников (Тютченко - меньш.), 08:28. 3:0 Ворона (Севрюгин, Савченко - больш.), 13:11. 4:0 Киселёв (Зайцев, Толстушко - больш.), 15:31. 5:0 Чорный, 24:16. 6:0 Савченко - штрафной бросок, 29:51. 6:1 Бородай (Ружников, Панченко), 31:34. 6:2 Тимченко (Панов), 37:52. 7:2 Кривошапкин (Толстушко, Грицких), 44:50. 8:2 Киселёв (Толстушко, Зайцев - больш.), 51:34. 9:2 Киселёв (Кривошапкин, Толстушко), 55:16.