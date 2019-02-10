Запорожский Мотор обыграл немецкий Фленсбург в матче гандбольной Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 28:26.

В Запорожье во Дворце спорта "Юность" завершился матч 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов в котором "Мотор" принимал немецкий "Фленсбург".

Игра завершилась со счетом 28:26, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра превратилась в "качели" с самого начала, когда команды попеременно выходили вперед. В первом тайме преимуществом больше владел "Фленсбург" и справедливо выиграл 30-минутку с преимуществом в два гола - 12:10.

После перерыва рисунок игры существенно изменился. Немцы все больше давали шансов хозяевам поля, которые, в итоге, воспользовались ситуацией, выровняли игру, а затем и вовсе вышли вперед.

Лучшим бомбардиром игры в составе победителей стал белорусский легионер украинского клуба Борис Пуховский, на счету которого 9 голов.

Таким образом, Мотор одержал 4 победу в турнире при 1 ничьей и 6 поражениях и набрал 9 очков. Команда делит 5-6 места с французским "Нантом" в группе из 8 клубов.

Чемпиона Украины отделяет 1 очко от попадания в 4-ку лучших и плей-офф Лиги чемпионов. До конца группового этапа соревнований остается три тура.