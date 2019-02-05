Определен состав юношеской сборной Украины на Европейском юношеском зимнем фестивале

Юные украинцы выступят в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4 спортсмена), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).

На ХІ зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 9 по 16 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Украину будут представлять 22 спортсмена.

Такое решение принял Исполком Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных федераций по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Юные украинцы выступят в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).

Напомним, Олимпийский фестиваль ожидает более 900 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 46 стран Старого Света, которые будут соревноваться в 8-ми видах спорта.

Состав юношеской сборной Украины:

Биатлон

Бочек Арсен (Черниговская)

Заровный Максим (Черниговская)

Кинаш Степан (Харьковская)

Кришталь Сергей (Киевская)

Велигорская Алина (Черниговская)

Городная Юлия (Львовская)

Квачан Анна (Черниговская)

Продан Татьяна (Сумская)

Горнолыжный спорт

Подобедов Максимилиан (Ивано-Франковск)

Сорокманюк Илья (Ивано-Франковск)

Кнопова Татьяна (г. Киев)

Маковецкая Юлия (Ивано-Франковск)

Лыжные гонки

Жувага Алексей (Харьковская)

Колупайко Виталий (Черниговская)

Ковалева Дарья (Сумская)

Макарина Анастасия (Харьковская)

Фигурное катание

Андрей Кокура (г. Киев)

Архипова Анастасия (м. Киев)

Шорт-трек

Глотов Никита (Харьковская)

Федоренко Даниил (Харьковская)

Зарванская Татьяна (Харьковская)

Червенков Виктория (Харьковская)