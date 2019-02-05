Определен состав юношеской сборной Украины на Европейском юношеском зимнем фестивале
На ХІ зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 9 по 16 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Украину будут представлять 22 спортсмена.
Такое решение принял Исполком Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных федераций по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Юные украинцы выступят в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).
Напомним, Олимпийский фестиваль ожидает более 900 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 46 стран Старого Света, которые будут соревноваться в 8-ми видах спорта.
Состав юношеской сборной Украины:
Биатлон
Бочек Арсен (Черниговская)
Заровный Максим (Черниговская)
Кинаш Степан (Харьковская)
Кришталь Сергей (Киевская)
Велигорская Алина (Черниговская)
Городная Юлия (Львовская)
Квачан Анна (Черниговская)
Продан Татьяна (Сумская)
Горнолыжный спорт
Подобедов Максимилиан (Ивано-Франковск)
Сорокманюк Илья (Ивано-Франковск)
Кнопова Татьяна (г. Киев)
Маковецкая Юлия (Ивано-Франковск)
Лыжные гонки
Жувага Алексей (Харьковская)
Колупайко Виталий (Черниговская)
Ковалева Дарья (Сумская)
Макарина Анастасия (Харьковская)
Фигурное катание
Андрей Кокура (г. Киев)
Архипова Анастасия (м. Киев)
Шорт-трек
Глотов Никита (Харьковская)
Федоренко Даниил (Харьковская)
Зарванская Татьяна (Харьковская)
Червенков Виктория (Харьковская)