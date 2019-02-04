Впервые в истории сразу трое представительниц Украины попали в топ-35 теннисного рейтинга
13:00, 04 февраля 2019Другое
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В 2008-м трое наших девушек одновременно находились в топ-40.
Даяна Ястремская / twitter.com/WTA
Впервые в истории три украинские теннисистки одновременно находятся в топ-35 рейтинга WTA.
Это Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Леся Цуренко, пишет ТСН.
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Ястремская прыгнула сразу на 13 позиций благодаря триумфу на турнире в Таиланде. Сейчас Даяна занимает 34-е место рейтинга. Свитолина – на 7-м, Цуренко – 24-ом.
В 2008 году трое украинок находились в топ-40 рейтинга WTA – это Юлия Вакуленко, Алена Бондаренко и Екатерина Бондаренко.
Напомним, Ястремская побила рекорд Свитолиной и стала самой молодой украинкой в топ-35 рейтинга WTA.
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