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Впервые в истории сразу трое представительниц Украины попали в топ-35 теннисного рейтинга

13:00, 04 февраля 2019
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Даяна Ястремська / twitter.com/WTA

Это Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Леся Цуренко, пишет ТСН.

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Ястремская прыгнула сразу на 13 позиций благодаря триумфу на турнире в Таиланде. Сейчас Даяна занимает 34-е место рейтинга. Свитолина – на 7-м, Цуренко – 24-ом.

В 2008 году трое украинок находились в топ-40 рейтинга WTA – это Юлия Вакуленко, Алена Бондаренко и Екатерина Бондаренко.

Напомним, Ястремская побила рекорд Свитолиной и стала самой молодой украинкой в топ-35 рейтинга WTA. 

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Теги: #Свитолина#теннис#Даяна Ястремская