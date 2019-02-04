НБА: Бостон в результативном матче победил Оклахома-Сити, очередное поражение Нью-Йорка

Накануне состоялось три матча НБА.

3 февраля состоялось несколько матчей НБА. Вашему вниманию их результаты. Нью-Йорк – Мемфис 84:96 (22:19, 19:23, 21:32, 22:22) Нью-Йорк: Нокс (17), Джордан (12 + 12 подборов), Вонле (9), Смит (8 + 6 передач), Дотсон (5) – старт; Хезоня (14 + 8 подборов), Корнет (11), Мэттьюз (5), Трир (3), Аллен (0). Мемфис: Конли (25 + 8 подборов + 7 передач), Марк Газоль (24 + 9 подборов), Холидэй (19), Джексон (16 + 7 подборов), Кабокло (0) – старт; Рэбб (5), Ноа (4), Мэк (2), Уошберн (1), Картер (0), Грин (0). Читайте такжеУкраинец Лень с Атлантой обыграл свой бывший клуб, Лейкерс уступили Голден Стэйт в НБА Бостон – Оклахома-Сити 134:129 (31:29, 35:29, 33:35, 35:36) Бостон: Ирвинг (30 + 11 передач), М-с Моррис (19 + 7 подборов), Смарт (18 + 7 передач), Хорфорд (17 + 9 передач), Тейтум (11 + 7 подборов) – старт; Тайс (14), Браун (12), Розир (10 + 7 подборов), Хэйворд (3). Оклахома-Сити: Джордж (37), Уэстбрук (22 + 12 подборов + 16 передач), Адамс (16 + 9 подборов), Грант (15), Фергюсон (11) – старт; Шредер (16), Диалло (5), Паттерсон (5), Ноэл (2). Торонто – Клипперс 121:103 (23:23, 42:28, 32:29, 24:23) Торонто: Ленард (18), Ибака (16 + 12 подборов), Сиакам (15), Ванвлит (9 + 7 передач), Грин (4) – старт; Майлз (15), Райт (14), Монро (9 + 7 подборов), Буше (8), Пауэлл (7), Ануноби (4), Лойд (2), Маккоу (0). Клипперс: Гилджес-Александер (19), Харрис (13), Беверли (12), Харрелл (10 + 4 блок-шота), Брэдли (4) – старт; Уильямс (18), Марьянович (10 + 9 подборов), Робинсон (7), Мотли (4), Уоллес (2), Торнвелл (2), Скотт (2).

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