Лэнь не набрал ни одного очка в проигранном матче Атланты Хоукс в НБА

Команда украинского легионера уступила Юте Джазз со счетом 112:128.

В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации команда украинского легионера Алексея Лэня Атланта Хоукс проиграла Юте Джазз, а сам украинец не набрал ни единного очка.

Матч завершился со счетом 112:128, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь провел на площадке 8 минут 43 секунды, не набрав ни одного очка, при рейтинге эффективности -7.

НБА. Регулярный чемпионат.

1 февраля.

Шарлотт – Мемфис 100:92 (17:29, 28:16, 25:28, 30:19)

Шарлотт: Уокер (23 - 6 потерь), Уильямс (16), Батюм (7 + 10 подборов), Лэмб (6), Бийомбо (1 + 7 подборов) - старт; Бриджес (0), Кидд-Гилкрист (10), Эрнангомес (2), Паркер (15 + 7 передач), Монк (20)

Мемфис: Мак (19 + 9 передач), Холидэй (15), Грин (10), Картер (8), Газоль (8) - старт; Рэбб (15), Уошберн (0), Кабокло (7), Ноа (10 + 11 подборов)

Нью-Йорк – Бостон 99:113 (20:25, 27:31, 26:24, 26:33)

Нью Йорк: Дотсон (22), Нокс (21), Корнет (9), Аллен (9), Вонле (7 + 11 подборов + 7 передач) - старт; Хезонья (10), Робинсон (8 + 8 подборов), Кантер (6 + 7 подборов), Трир (7)

Бостон: Ирвинг (23 + 10 подборов), Моррис (18), Хорфорд (14 + 9 подборов), Тейтум (13), Смарт (3) - старт; Оджолей (0), Ябуселе (2), Хэйворд (14), Бэйнс (9), Розир (6), Браун (11 + 4 перехватов)

Майами – Оклахома-Сити 102:118 (24:31, 29:41, 21:22, 28:24)

Майами: Ричардсон (18), Уайтсайд (12 + 16 подборов - 5 потерь), Уинслоу (10), Джонсон (8), Джонсон (6) - старт; Олиник (21 + 7 подборов), Макгрудер (2), Адебайо (10 + 9 подборов), Уэйтерс (5), Уэйд (7), Эллингтон (3)

Оклахома: Джордж (43 + 7 подборов), Уэстбрук (14 + 12 подборов + 14 передач), Адамс (13 + 7 подборов), Грант (8 + 7 подборов), Фергюсон (0) - старт; Ноэл (4 + 7 подборов), Паттерсон (5), Надер (2), Шредер (28), Абринес (0), Диалло (1)

Юта – Атланта 128:112 (36:34, 22:26, 38:27, 32:25)

Юта: Гобер (25 + 13 подборов), Рубио (22 + 11 передач), Инглс (19 + 7 подборов), Митчелл (15), Фэйворс (14 + 7 подборов) - старт; Краудер (13 + 8 подборов), Ньянг (6), О'Нил (0), Юдо (0), Корвер (14), Аллен (0), Митру-Лонг (0)

Атланта: Янг (28 + 9 передач), Коллинс (19), Дедмон (15 + 7 подборов), Хуэртер (14 + 7 передач), Бембри (6 + 8 подборов) - старт; Спеллман (7), Принс (9), Картер (0), Лень (0), Лин (5), Дорси (1), Хэмилтон (0), Бэйзмор (8)

Денвер – Хьюстон 136:122 (35:43, 48:28, 30:24, 23:27)

Денвер: Бизли (35), Йокич (31 + 13 подборов + 9 передач), Моррис (18 + 8 передач), Миллсэп (10), Бартон (7) - старт; Лайдон (0), Эрнангомес (0), Лайлс (3), Пламли (10), Крэйг (22), Гудвин (0)

Хьюстон: Харден (30 + 9 передач - 5 потерь), Фарид (23), Пол (20), Гордон (17), Такер (5) - старт; Кларк (0), Хартенштейн (4), Эннис (9), Риверс (7), Грин (7)