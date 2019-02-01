Украинка Ястремская вышла в полуфинал теннисного турнира в Таиланде
17:38, 01 февраля 2019Другое
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Даяна разгромила испанку Мугурусу во второй партии матча.
Даяна Ястремская вышла в полуфинал соревнований в Таиланде / btu.org.ua
В Хуахине (Таиланд) завершился четвертьфинальный матч турнира серии WTA Thailand Open в котором украинка Даяна Ястремская обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании.
Игра завершилась со счетом 7:6, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Борьбе в этом матче шла только в первом сете, когда спортсменки обменялись многочисленными брейками и победительница была определена только на тай-брейке - 7:6, (7:5).
Эта неудача, видимо, серьезно надломила испанскую теннисистку, которая во второй партии не смогла оказатьо украинке серьезного сопротивления - 6:1.
В полуфинале украинка сыграет с Магдой Линетт из Польши.
Турнир в Хуахине продлится до 3 февраля.
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