Легионеры немного расстроились поражению, но также получили положительные эмоции, - Черний

Команда Звезд Украины тренерского дуэта Дениса Журавлева и Виталия Черния победила коллектив легионеров тренеров Виталия Степановского и Валерия Плеханова со счетом 154:150.

В Запорожье в обновленном после реконструкции Дворце спорта «Юность» состоялось впечатляющее баскетбольное шоу «Матч Звезд».

Вечер большого баскетбола начался с конкурса мастерства, в котором победителем стал разыгрывающий «Черкасских Мавп» Брэндон Янг, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В решающем раунде Янг показал лучшее время в этом конкурсе и с результатом 15,8 секунды победил защитника Политехника Романа Козлова. Далее зрители увидели яркий конкурс данков, в котором победил профессиональный данкер Александр Захаров. Киевлянин набрал максимальное количество баллов в первом раунде, после чего в финале победил Никиту Конькова с Днепра. В последнем конкурсе «трехочковых» победителем стал атакующий защитник «Днепра» Максим Закурдаєв. Компанию в финале Закурдаєву составил на тот момент действующий чемпион конкурса и опытный снайпер «Николаева» Алексей Онуфриев, но форвард “корабелов” на 4 балла уступил защитнику Днепра, который выиграл решающий поединок.

Главным же событием вечера стало противостояние Звезд Украины против Звезд Легиона. Звезды Украины были представлены лучшими баскетболистами Суперлиги с украинской пропиской. Легион был представлен иностранными игроками. Зрители путем голосования сами определили участников финального матча. Команда Звезд Украины тренерского дуэта Дениса Журавлева и Виталия Черния победила коллектив легионеров тренеров Виталия Степановського и Валерия Плеханова со счетом 154:150.

«Думаю, что легионеры немножко расстроились поражению, но, в общем, также получили положительные эмоции, - поделился впечатлениями после матча Виталий Черний. - Теперь каждый с ним будет пытаться вернуть долг в Суперлиге Пари-Матч. Вообще приятно, что праздник удался и шоу понравилось зрителям. Игроки и тренеры в восторге. То же большая благодарность организаторам. Лично я рад возможности поработать с Денисом Журавлевым, у нас с ним на площадке было полное взаимопонимание. Для всех нас это была как перезарядка на фоне повседневных тренировок. Такие матчи действительно нужны».

MVP матча был признан Павла Крутоуса. Защитник «Киев-Баскету» набрал 42 очка (15/17 двухочковым, 2/6 трехочковых, 6/7 штрафных), сделал 7 подборов и 2 передачи, а его рейтинг эффективности составил 40 баллов.

На церемонии награждения звезд представитель TM Parimatch Вадим Мисюра наградил лучшего игрока декабря Суперлиги Пари-Матч – представителя «Политехника» Делвана Грэма. Игровые показатели форварда из Харькова в прошлом месяце: впечатляющие дабл-дабл в каждой игре и рейтинг эффективности не ниже 23 — 21. 8 очков и 13.5 подборов в среднем за игру. Лидер «Политехника» стал одним из самых эффективных игроков декабря (РЕ 28).

Делван Грэм прокомментировал получение награды: «Это мой первый опыт выступлений в Украине и, знаете, мне здесь действительно понравилось. Более того, мне очень приятно, что меня назвали лучшим игроком месяца. Это своеобразное признание».

Вадим Мисюра отметил высокий уровень организации Матча Звезд: «Такие поединки – обычное дело для любого вида спорта в Европе и США. В Украине же подобные шоу-форматы появились недавно и тем приятнее TM Parimatch поддерживать такие начинания. Мы считаем, что заполненные трибуны в Запорожье - достойное подтверждение тому, что таких спортивных мероприятий должно становиться больше».

Следующий Матч Звезд состоится в 2020 году в Днепре.