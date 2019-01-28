Украинские каратисты открыли сезон медальным дублем лидеров в Париже

В активе сборной Украины две медали, которые завоевали лидеры команды – Анжелика Терлюга (золото) и Станислав Горуна (бронза).

В Париже прошел первый крупный международный турнир сезона-2019 – первый этап Премьер Лиги.

В активе сборной Украины две медали, которые завоевали лидеры команды – Анжелика Терлюга (золото) и Станислав Горуна (бронза), сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

Соревнования, в которых приняли участие 776 спортсменов из 82 стран, проходили на арене Stadium Pierre de Coubertin (4 тыс. зрительских мест).

В этом году успехи на международных турнирах имеют особое значение – ведь они дают баллы для квалификационного рейтинга на Олимпийские Игры 2020 года в Токио.

Укрепили свои позиции наши ведущие звезды – Анжелика Терлюга (кумитэ, -55 кг) и Станислав Горуни (-75 кг), которые, кстати, завершили прошлый сезон золотыми наградами этапа Серии А в Шанхае.

В Париже украинские гранды продолжили свои медальные серии. Одесситка Терлюга одолела соперниц из Эстонии – 3:0 и США – 5:3, затем одолела двух японок – Шиори Накамуру (1:0) и в полуфинале – Фумику Ишиайи (0:0, судейское решение – хантей). В финале Анжелика - первый номер текущего рейтинга Всемирной федерации каратэ (WKF), уверенно победила действующую чемпионку мира Дороту Банащик из Польши – 4:0.

Теперь одесская звезда имеет полный комплект наград Парижу: в 2016 году она взяла серебро, в прошлом году – бронзу.

Львовянин Горуни поочередно одолел россиянина (3:0), серба (2:1), голландец (2:2). Но в полуфинале Стас, второй номер рейтинга WKF, уступил третьему номеру, японцу Кену Нішімурі – 0:3. В бронзовом финале украинец разгромил своего давнего и неудобного соперника, американца Томаса Скотта – 8:0.

Напомним, что в активе Стаса это уже третья бронза Париж (ранее – 2015, 2018) при двух золотых наградах (2014, 2017).

Наши очередные поздравления персональным тренерам чемпионов – Денису Морозову и Антону Никулину (он же – главный тренер сборной), а также всем тренерам и руководству сборной Украины и Украинской федерации каратэ (УФК) с результативным началом сезона.

«Движение к спортивному Олимпу продолжается», - отметил президент УФК Сергей Левчук.

Всего в Париже выступили 19 украинских спортсменов. Выступления других наших каратистов выглядят следующим образом: Диана Шостак (-61 кг) провел 4 боя; по 3 боя провели Анита Серегина (-61 кг), Анастасия Степашко (68+ кг), Олег Филиппович (-60 кг), Андрей Торошанко (-84 кг); по 2 боя провели Екатерина Кривая (-50 кг), Галина Мельник (-68 кг), Екатерина Бігич (-84 кг), Игорь Угніч (-60 кг), Игнат Пак (-67 кг), Денис Копытко (-67 кг), Валерий Чеботарь (-84 кг), Константин Цымбал (-84 кг); по 1 бою провели Анастасия Мястковська (-55 кг), Евгений Дышловенко (-67 кг), Виктор Ксенжик (-75 кг), Ярослав Горуни (84+ кг).

Ближайший крупный старт – первый этап Премьер Лиги в Дубае 15-17 февраля 2019 года.