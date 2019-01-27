Лэнь набрал 9 очков в проигранном матче Атланты в чемпионате НБА Портленду

Игра завершилась со счетом 111:120.

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной Ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла Портленд Трейл Блейзерс.

Матч закончился со счетом 111:120, сообщает официальный сайт лиги.

Атлланта проигрывала с разхницей в 10 очков уже после первой четверти игры - 30:40. Но, во второй 12-минутке, не только сократила отставание, но и вышла вперед - 64:63. Впрочем, во второй половине игры преимущество соперников было очевидным - 26:30 и 21:27.

Лэнь в этой игре провел на площадке 13 минут 43 секкнды и набрал 9 очков. У самого результативного игрока команды Трая Янга на счету 30 баллов. Он же стал самым результативным игроком матча.

НБА. Регулярный чемпионат.

26 января.

Новый Орлеан – Сан-Антонио 114:126 (27:28, 30:32, 28:36, 29:30)

Новый Орлеан: Холидэй (29 + 7 подборов), Окафор (24 + 15 подборов), Хилл (7), Пэйтон (6),Мур (6) – старт; Джексон (15), Миллер (11), Фрэйзер (6 + 6 передач), Диалло(6), Кларк (2), Уильямс (2).

Сан-Антонио: Олдридж (28 + 12 подборов), Гэй (22 + 11 подборов), Пау Газоль (13 + 9 подборов), Уайт (12), Форбс (11) – старт; Пондекстер (10), Белинелли (8),Уокер (7), Миллс (6), Каннингем (6), Пелтль (3), Мету (0).

Мемфис – Индиана 106:103 (24:19, 29:23, 25:27, 28:34)

Мемфис: Конли (22 + 11 передач), Джексон (20), Марк Газоль (18 + 7 подборов),Холидэй (16), Картер (0) – старт; Кабокло (11), Ноа (9), Мэк (8), Рэбб (2), Грин(0).

Индиана: Богданович (21), Коллисон (18 + 9 передач), Тернер (14), Эванс (9), Янг (7 + 8 подборов) – старт; Сабонис (11 + 8 подборов), Джозеф (10), Холидэй (7),Макдермотт (4), Лиф (2), О’Куинн (0).

Бостон – Голден Стэйт 111:115 (26:29, 33:32, 25:29, 27:25)

Бостон: Ирвинг (32 + 10 передач), Хорфорд (22 + 13 подборов + 5 потерь), Тейтум(20), Смарт (12), М-с Моррис (9 + 9 подборов) – старт; Браун (10), Розир (2),Хэйворд (2 + 7 подборов), Бэйнс (2), Тайс (0).

Голден Стэйт: Дюрэнт (33 + 9 подборов), Карри (24), Томпсон (21), Казинс (15 + 8 подборов), Грин (5 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Ливингстон (8), Луни(8), Игудала (1), Маккинни (0).

Денвер – Филадельфия 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14)

Денвер: Йокич (32 + 18 подборов + 10 передач), Бартон (16), Крэйг (15), Харрис (9), Миллсэп (4) – старт; Пламли (17), Бизли (14), Моррис (10), Лайлс (7), Гудвин(2), Лайдон (0), Эрнанго (0).

Филадельфия: Редик (22), Брюэр (20), Симмонс (19 + 12 подборов), Макконнелл (5 + 6 передач), Болден (3) – старт; Милтон (11), Мускала (10), Шэмет (8 + 7 передач), Коркмаз (7), Джонсон (5), Хайсмит (0).

Портленд – Атланта 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21)