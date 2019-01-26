Сборная украинских баскетболистов обыграла Легион в Матче всех звезд Суперлиги

Матч получился сверхрезультативным, завершившись со счетом 154:150.

Сегодня в Запорожье состоялся Матч всех звезд украинской баскетбольной Суперлиги, в котором команда украинцев противостояла Легиону, победив со счетом 154:150.

MVP встречи был признан защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус, который набрал 42 очка, реализовал 15 из 17 двухочковых бросков, 2/6 трехочковых, 6/7 штрафных, а также совершил 7 подборов и сделал 2 передачи. Игру Крутоус завершил с рейтингом эффективности в 40 баллов.

Наиболее результативным игроком команды Легиона оказался американский игрок "Запорожья" Малек Трент, набравший 35 очков. Об этом сообщает Sportarena.

В большом перерыве шоу состоялась жеребьевка Финала четырех кубка Украины: "Днепр" сыграет с "Киев-Баскетом", а "Политехник" сразится с "Одессой". Местом проведения был определен Днепр.

Легион — Украина 150:154 (32:38, 41:45, 43:35, 34:36)

Легион: Трент (35 + 4 передачи + 3 подбора), Коукли (32 + 5 подборов), Грэм (10 + 5 подборов + 4 передачи), Хилл (9 + 3 перехвата), Холтон (2), Кромер (16 + 7 подборов), Крик (11 + 6 подборов + 4 передачи), Джонс (10), Витолс (9), Эдвин (6), Садо (6 + 5 передач), Янг (4 + 13 передач)

Украина: Тимофеенко (18 + 8 подборов + 7 передач), Мишула (9 + 7 передач), Зотов (9 + 8 передач), Фесенко (3), Онуфриев (4), Крутоус (42 + 7 подборов), Беликов (18), Пустозвонов (16 + 8 подборов + 5 передач), Мироненко (13), Петров (11 + 4 передачи), Кольченко (5 + 8 передач), Павлов (5)