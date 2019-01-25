Лейкерс украинца Михайлюка уступили Миннесоте, Голден Стэйт обыграл Вашингтон в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись очередные матчи НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в игре своей команды "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Миннесоты". Его усилий не хватило для победы - поражение со счетом 105:120. Михайлюк набрал за матч 6 очков.

«Вашингтон Уизардс» – «Голден Стэйт Уорриорз» 118:126 (28:37, 31:30, 33:37, 26:22)

«Вашингтон Уизардс»: Ариза - 27, Бил - 22, Саторански - 20, Грин - 15, Брайант - 14, Рэндл - 11, Портер - 7, Браун - 2, Пэйтон II, Деккер, Маинми, Макрай

«Голден Стэйт Уорриорз»: Карри - 38, Дюрант - 21, Казинс - 17, Игуодала - 11, Томпсон - 9, Луни - 8, Маккинни - 8, Грин - 7, Ливингстон - 7, Ли, Белл, Кук, Дерриксон

«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 122:116 (28:28, 37:25, 33:29, 24:34)

«Оклахома-Сити Тандер»: Уэстбрук - 23, Джордж - 23, Адамс - 20, Грант - 14, Фергюсон - 14, Шрёдер - 10, Паттерсон - 9, Ноэль - 6, Надер - 3, Фелтон, Диалло, Луваву-Кабарро, Абринес

«Нью-Орлеан Пеликанс»: Холидей - 22, Миллер - 21, Окафор - 18, Диалло - 16, Пэйтон - 15, Джексон - 12, Хилл - 7, Кларк - 3, Уильямс - 2, Фрейзер, Рэндл, Джонсон, Мур

«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 106:120 (31:30, 21:26, 24:32, 30:32)

«Финикс Санз»: Букер - 27, Убре - 18, Бендер - 17, Окобо - 12, Бриджес - 8, Кроуфорд - 7, Джексон - 6, Дэниелс - 5, Эйси - 4, Мелтон - 2, Андерсон

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: Лиллард - 24, Макколлум - 20, Лейман - 20, Карри - 17, Нуркич - 16, Амину - 7, Коллинс - 7, Харклесс - 5, Тёрнер - 2, Суониган - 2, Болдуин, Стаускас, Леонард

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» 105:120 (29:28, 32:30, 21:26, 23:36)

«Лос-Анджелес Лейкерс»: Ингрэм - 20, Рондо - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Кузма - 10, Макги - 10, Зубац - 10, Бизли - 9, Стивенсон - 7, Михайлюк - 6, Харт - 5, Чендлер, Вагнер

«Миннесота Тимбервулвз»: Таунс - 27, Уиггинс - 23, Бэйлесс - 16, Гибсон - 14, Террелл - 10, Окоги - 9, Денг - 7, Роуз - 6, Дьенг - 4, Шарич - 4, Тиг, Бэйтс-Диоп, Толливер