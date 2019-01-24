Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла Чехии и заняла 5-е место в группе

15:36, 24 января 2019
Другое
0 0
Сборная Украины заняла предпоследнее место на  груттповом этапе ЧМ-2019 / facebook.com/groups/ukrbandy

В Венерсборге (Швеция) завершился матч заключительного 5-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в Дивизионе В, в котором сборная Украины проиграла команде Чехии и заняла 5-е место в итоговой турнирной таблице.

Матч завершился со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы мощно начали матч, в течение 5 минут забив два гола. Роман Левченко и Александр Бадамшин обменялись голами и результативными передачами - забивая по очереди с передач друг друга.

Впрочеи, в дальнейшем соперники сумели отстановить порыв украинцев, выровнять игру и в итоге, вырвать победу. Решающий гол был забит чуть менее чем за три минуты до конца игры.

Таким образом, сборная Украины заняла 5-е место по итогам группового турнира. Завтра команда сыграет свой последний матч - со сборной Китая - за 9-10 места.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Хоккей с мячом ЧМ