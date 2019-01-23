Вашингтон уступил Сан-Хосе в НХЛ и впервые за пять лет проиграл шесть матчей подряд

Поединок завершился победой "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 7:6.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

«Сан-Хосе Шаркс» в суперзрелищной встрече победил «Вашингтон Кэпиталз» на выезде. Поединок прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончился со счётом 7:6 (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу в овертайме забросил форвард "Сан-Хосе" Томаш Гертл, который в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Гол и три результативные передачи в активе Джо Павелски.

Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду. «Вашингтон» проиграл шесть матчей регулярного чемпионата подряд впервые за пять лет - с сезона-2013/14. В январе 2014 года серия поражений «Кэпиталз» составила семь матчей.

Вашингтон – Сан-Хосе – 6:7 (3:2, 2:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Павелски (Бернс, Майер), 1:1 – 10 Овечкин (Оши, Бэкстрем), 2:1 – 12 Бураковски (Бойд, Стивенсон), 2:2 – 14 Гертл (Торнтон, Павелски), 3:2 – 15 Оши (Карлсон, Овечкин), 3:3 – 20 Кэйн (Бернс, Майер), 4:3 – 22 Кузнецов (Уилсон, Врана), 5:3 – 25 Овечкин (Оши, Бэкстрем), 5:4 – 34 Кутюр, 6:4 – 45 Овечкин (Кузнецов, Врана), 6:5 – 50 Гертл (Кутюр, Павелски), 6:6 – 59 Кэйн (Павелски, Гертл), 6:7 – 61 Гертл (Кутюр)

Оттава – Аризона – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Хиностроза (Паник), 1:1 – 21 Райан (Демело, Дзингел), 1:2 – 23 Хиностроза (Чикран, Коннотон), 1:3 – 26 Степан (Хиностроза, Паник), 2:3 – 47 Дзингел (Дюшен)

Чикаго – Айлендерс – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Филппула, 1:1 – 26 Строум (Дебринкат, Кэйн), 1:2 – 27 Барзэл, 2:2 – 39 Тэйвс (Строум, Дебринкат)

Калгари – Каролина – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Шилингтон (Андерссон, Хэтэуэй), 1:1 – 15 Хэмилтон (Слэвин, Макгинн), 2:1 – 26 Янковски (Броди, Баклунд), 2:2 – 59 Ахо (Уильямс, Терявяйнен), 3:2 – 60 Баклунд (Линдхольм, Броди)

Эдмонтон – Детройт – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Ларкин (Бертуцци, Нюквист), 0:2 – 30 Гленденинг (Атанасиу, Хелм), 1:2 – 44 Драйзайтль (Чейссон, Нерс), 1:3 – 46 Гленденинг (Гронек, Атанасиу), 2:3 – 57 Беннинг (Драйзайтль, Макдэвид)