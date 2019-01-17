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Свитолина легко обыграла Кужмову и уверенно вышла в третий круг Australian Open

03:47, 17 января 2019
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Элина Свитолина / j48tennis.net

В рамках второго раунда соревнований она уверенно обыграла словачку Викторию Кужмову, занимающую 48-ю строчку рейтинга WTA. Поединок закончился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки.

Об этом сообщает официальный сайт турнира. 

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Поединок продолжался 1 час 7 минут. В напряженной первой партии шла равная борьба - теннисистки по очереди брали свои подачи. 20-летняя Кужмова играла в активной атакующей манере. Однако решающим стал последний, 10-й гейм, в котором Свитолина сделала брейк - 6:4.

Во второй партии острого противостояния не получилось: Свитолина довольно легко сделала два брейка, а после этого максимально уверенно подала на матч - 6:1.

В третьем раунде украинская теннисистка встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай, WTA №42) – Кристина Плишкова (Чехия, WTA №101). 

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Теги: #Элина Свитолина#Australian Open