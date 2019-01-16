Объявлен состав сборной Украины по футзалу на матчи против Чехии

Главный тренер команды Александр Косенко вызвал на сбор 14 игроков.

Главный тренер национальной сборной Украины по футзалу определился с 14-ю игроками, которые от 27 января будут проходить учебно-тренировочный сбор в Броварах.

После сбора игроки возьмут курс на Чехию для участия в двух международных товарищеских матчах с командой Томаша Нойманна, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Савенко («Продексим»), Дмитрий Литвиненко («ЭРА-ПАК», Чехия).

Полевые игроки: Петр Шотурма, Игорь Корсун, Михаил Зварич (все – «Продексим»), Александр Педяш («ХИТ»), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба – «Ураган»), Виталий Радевич, Олег Легендзевич (оба – «Энергия»), Игорь Салтанов, Владимир Поночовний (оба – «Кардинал-Ровно»), Олег Еремин («Титан»), Сергей Малышко («БЧ», Беларусь)

Матчи в Чехии состоятся 30-31 января.

Отметим, что первый матч между сборными Чехии и Украины состоится в 19:30 в Хрудиме. Вторая встреча пройдет в городе Кутна Гора и начнется в 21:15. Трансляция обоих матчей будет доступна в сети Youtube.