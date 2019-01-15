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Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет 17 января

14:09, 15 января 2019
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Спринтерская гонка в Рупольдинге состоится почти на сутки позже / rodniknews.in.ua

Об этом сообщается в Twitter IBU (Международного союза биатлонистов).

Мужской спринт пройдет в четверг, начало гонки – 12.00. В этот же день состоится женская гонка, которая пройдет без изменений, в ранее запланированные сроки - 17 января, в 15.30.

Как сообщал УНИАН, соревнования были перененены со среды на сутки вперед из-за чрезвычайных погодных условий. В Рупольдинге уже несколько дней подряд продолжается сильнейший снегопад. Церемония открытия этапа КМ по биатлону, которая должна была состояться сегодня, 15 января, также отменена.

«В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», - говорится в обращении IBU.

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Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира