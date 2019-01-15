Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет 17 января

Соревнование перенесли на день вперед из-за сильного снегопада.

Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) состоится 17 января.

Об этом сообщается в Twitter IBU (Международного союза биатлонистов).

Мужской спринт пройдет в четверг, начало гонки – 12.00. В этот же день состоится женская гонка, которая пройдет без изменений, в ранее запланированные сроки - 17 января, в 15.30.

Как сообщал УНИАН, соревнования были перененены со среды на сутки вперед из-за чрезвычайных погодных условий. В Рупольдинге уже несколько дней подряд продолжается сильнейший снегопад. Церемония открытия этапа КМ по биатлону, которая должна была состояться сегодня, 15 января, также отменена.

«В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», - говорится в обращении IBU.