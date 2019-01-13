Свитолина опустилась на 7-е место в рейтинге WTA, Ястремская установила личный рекорд
В обновленном рейтинге WTA, который датирован на официальном сайте организации понедельником 14 января, украинка Элина Свитолина, как и ожидалось потеряла одну позицию и опустилась на седьмое место.
Элину обошла чешка Петра Квитова, которая накануне выиграла турнир Sydney International.
Напомним, Свитолина уже не первый раз опускается в рейтинге в нынешнем сезоне. Она начинала 2019 год в статусе 4-й ракетки мира.
24-ю строчку в рейтинге WTA удерживает Леся Цуренко.
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Обновила свой личный рекорд в рейтинге Даяна Ястремская. На этой неделе украинка вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте в одиночном разряде, благодаря чему поднялась на 57-е место.
На три позиции поднялась Катерина Козлова (94-я).
В топ-10 единственным изменением стал подъем Квитовой с восьмого на шестое место.
Рейтинг WTA
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6642 очков
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5505
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270
5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415
...24 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1896
...57 (59). Даяна Ястремская (Украина) – 1009
...94 (97). Катерина Козлова (Украина) – 636
...107 (108). Ангелина Калинина (Украина) – 549
...116 (116). Марта Костюк (Украина) – 505
...143 (140). Катерина Бондаренко (Украина) – 420
...181 (182). Катарина Завацкая (Украина) – 321
Напомним, что в понедельник, 14 января, в Мельбурне стартует первый в этом году турнир Большого Шлема - Australian Open. Борьбу с первого раунда начнут четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.