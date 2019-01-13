Свитолина опустилась на 7-е место в рейтинге WTA, Ястремская установила личный рекорд

WTA опубликовала рейтинг теннисисток в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии.

В обновленном рейтинге WTA, который датирован на официальном сайте организации понедельником 14 января, украинка Элина Свитолина, как и ожидалось потеряла одну позицию и опустилась на седьмое место.

Элину обошла чешка Петра Квитова, которая накануне выиграла турнир Sydney International.

Напомним, Свитолина уже не первый раз опускается в рейтинге в нынешнем сезоне. Она начинала 2019 год в статусе 4-й ракетки мира.

24-ю строчку в рейтинге WTA удерживает Леся Цуренко.

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Обновила свой личный рекорд в рейтинге Даяна Ястремская. На этой неделе украинка вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте в одиночном разряде, благодаря чему поднялась на 57-е место.

На три позиции поднялась Катерина Козлова (94-я).

В топ-10 единственным изменением стал подъем Квитовой с восьмого на шестое место.

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6642 очков

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5505

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270

5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

...24 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1896

...57 (59). Даяна Ястремская (Украина) – 1009

...94 (97). Катерина Козлова (Украина) – 636

...107 (108). Ангелина Калинина (Украина) – 549

...116 (116). Марта Костюк (Украина) – 505

...143 (140). Катерина Бондаренко (Украина) – 420

...181 (182). Катарина Завацкая (Украина) – 321

Напомним, что в понедельник, 14 января, в Мельбурне стартует первый в этом году турнир Большого Шлема - Australian Open. Борьбу с первого раунда начнут четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.