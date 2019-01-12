Чешка Квитова выиграла теннисный турнир в Сиднее и обошла Свитолину в рейтинге WTA

Украинка с понедельника будет занимать 7-е место в рейтинге.

Чешка Петра Квитова выиграла теннисный турнир Sydney International и с понедельника обгонит украинку Элину Свитолину в мировом рейтинге.

В финале турнира в Сиднее Квитова обыграла Эшли Барти, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Тяжелейший финальный матч завершился со счетом 1-6, 7-5, 7-6(3).

Таким образом Квитова с понедельника поднимется в рейтинге и обгонит Элину Свитолину, которая ныне занимает 6-е место. С 14 января она опустится на 7-е место в классификации.

Свитолина уже не первый раз опускается в рейтинге в нынешнем сезоне. Она начинала 2019-й год в статусе 4-й ракетки мира. Неделю назад украинка опустилась с 4-го на 6-е место, а теперь продолжит падение. Шанс исправить ситуацию у нее будет на первом турнире года из серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.