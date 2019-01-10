Лэнь набрал 10 очков в проигранном матче Атланты в регулярном чемпионате НБА Бруклину

Игра завершилась со счетом 100:116.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации команда украинского легионера Алексея Лэня Атланта Хоукс проиграла в матче регулярного чемпионата Бруклин Нетс.

Матч завершился со счетом 100:116, сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Лэнь набрал 10 очков, (2 из 7 бросков с игры, 6 из 6 бросков со штрафных), сделал 4 подбора и 1 блок-шот. В пассиве украинца 3 фола. Рейтинг эффективности Лэня составил -2.

Украинец не вышел в стартовом составе Хокс, но провел на паркете 19 минут.

Также на площадку в этот день выходил Святослав Михайлюк, который в матче своего Лос-Анджелес Лейкерс сыграл против Детройт Пистонз. Украинец получил всего 2 минуты игрового времени, за которые ему удалось записать в свой актив лишь 1 перехват.

Лейкерс, в свою очередь, одержали победу со счетом 113:100.

НБА. Регулярный чемпионат.

10 января.

Вашингтон – Филадельфия 123:106 (25:20, 38:28, 29:27, 31:31)

Бостон – Индиана 135:108 (29:23, 39:30, 37:27, 30:28)

Бруклин – Атланта 116:100 (23:38, 28:19, 35:23, 30:20)

Хьюстон – Милуоки 109:116 (29:26, 31:28, 23:38, 26:24)

Мемфис – Сан-Антонио 96:86 (22:18, 20:13, 30:33, 24:22)

Новый Орлеан – Кливленд 140:124 (25:38, 34:25, 41:28, 40:33)

Даллас – Финикс 104:94 (26:26, 20:24, 32:19, 26:25)

Юта – Орландо 106:93 (19:32, 27:31, 32:12, 28:18)

Портленд – Чикаго 124:112 (30:29, 26:22, 39:34, 29:27)

Лейкерс – Детройт 113:100 (20:24, 35:23, 34:30, 24:23)