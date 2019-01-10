"Калгари" упрочил лидерство в Западной конференции НХЛ после победы над "Колорадо"

Матч закончился со счетом 5:3.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Калгари Флеймз" упрочил лидерство в Западной конференции после победы над "Колорадо Эвеланш".

Матч завершился со счетом 5:3, сообщает официальный сайт лиги.

"Эвеланш" перебросали соперника со счетом 35-16, но не смогли извлечь из этого дивидендов и потерпели восьмое поражение в последних девяти встречах. "Калгари" победил в третий раз подряд и в шестой в последних восьми играх. С 60 очками "Флэймз" лидируют в Западной конференции. Это второй раз в клубной истории, когда "Калгари" имеет столько очков после 45 игр сезона.

"Флэймз" повели со счетом 2:0 к середине первого периода после шайб Микаэля Бэклунда и Марка Янковски. До первого перерыва "Эвеланш" сравняли счет после голов Нэйтана Маккиннона и Эрика Джонсона. Во втором периоде "Калгари" вышел вперед после гола в большинстве Элиаса Линдхольма, а в середине третьего удвоил преимущество за счет шайбы Михаэля Фролика. На последней минуте встречи голами обменялись Микко Рантанен и Мэттью Ткачук.

В воротах "Калгари" надежно сыграл Давид Риттих, отразивший 32 броска. На последний рубеж "Колорадо" вернулся Семен Варламов, сыгравший первый матч с 31 декабря. Он пропустил четыре шайбы с 15 бросков.

Рантанен закончил встречу с 2 (1+1) очками. С 68 баллами он идет вторым в споре бомбардиров, три очка уступая Никите Кучерову. Джонни Годро (две передачи) и Маккиннон (гол) делят третье место с 66 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

Чикаго – Нэшвилл – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Сиссонс (Экхольм, Фиала), 1:1 – 17 Дебринкат (Густафссон, Кэйн), 1:2 – 17 Арвидссон (Джохансен, Суббан), 1:3 – 36 Форсберг (Джохансен, Йоси), 2:3 – 39 Тэйвс (Дальстрем, Крюгер), 3:3 – 57 Анисимов (Кит, Кэйн), 3:4 – 61 Форсберг (Йернкрук, Экхольм).

Калгари – Колорадо – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Баклунд (Годро, Нил), 2:0 – 10 Янковски (Джиордано, Беннетт), 2:1 – 16 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 2:2 – 19 Джонсон (Джост, Калверт), 3:2 – 32 Линдхольм (Годро, Джиордано), 4:2 – 49 Фролик (Броди, Джиордано), 5:2 – 59 Ткачак (Райан, Броди), 5:3 – 59 Рантанен (Ландескуг).

Анахайм – Оттава – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Сильверберг (Кольяно, Монтур), 1:1 – 49 Райан (Тирни, Демело), 1:2 – 61 Уайт (Стоун).