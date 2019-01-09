Черкасские Мавпы исключены из Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

Их место займет столичный "Киев-Баскет".

Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" исключен из розыгрыша Кубка Украины. Его место в Финале четырех турнира займет столичный "Киев-Баскет".

Такое решение было принято 9 января в Киеве директоратом Чемпионата Украины по баскетболу, сообщает официальный сайт ФБУ.

Директорат соревнований рассмотрел обращение БК "Киев-Баскет" о нарушении в ответном матче 1/4 финала Кубка Украины с "Черкасскими Мавпами". Поединок состоялся 5 января в столице. Киевляне тогда выиграли 76:69, но по сумме двух матчей победу в этой четвертьфинальной паре одержали "Черкасские Мавпы".

Впрочем, было зафиксировано нарушение регламента - выход на площадку одновременно четырех легионеров в составе "Обезьян" вместо максимально разрешенных трех, и киевский клуб обратился с жалобой.

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Директорат Чемпионата Украины рассмотрел эпизод, выслушал доводы сторон и принял решение применить к "Черкасским Мавпам" соответствующую санкцию, а именно зачесть черкасскому клубу поражение с лишением права дальнейшего участия в турнире.

Виталий Лебединцев, спортивный директор "Киев-Баскета":

"Победила буква закона, то есть то, что прописано в регламенте. Здесь следует сконцентрировать внимание нашего клуба "Киев-Баскет" на том, что регламент является незыблемым для выполнения. Я бы взял за основу только это. Мы просто должны серьезно и профессионально относиться к тому, что прописано в документе. В данной ситуации не повезло с этим вердиктом, который вынес директорат, "Черкасским Мавпам". Но прецедент в игре имел место".

Таким образом, стали известны все участники Финала четырех Кубка Украины - БК "Одесса", БК "Днепр", харьковский "Политехник" и "Киев-Баскет".