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15-летняя украинка Лопатецкая выиграла теннисный турнир ITF в Гонконге

18:13, 06 января 2019
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Дарья Лопатецкая / btu.org.ua

В финале соревнований ITF в Гонконге Лопатецкая обыграла Барбору Штефкову из Чехии – 6:4, 6:2.

Матч длился 1,5 часа, сообщает "Трибуна".

За все пять матчей на турнире 15-летняя украинка не отдала соперницам ни сета.

Призовой фонд турнира составил 25 тысяч долларов. За победу Лопатецкая получит 50 очков в рейтинг WTA.

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Теги: #Дарья Лопатецкая