15-летняя украинка Лопатецкая выиграла теннисный турнир ITF в Гонконге

Дарья Лопатецкая выиграла свой третий профессиональный турнир в карьере.

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла свой третий профессиональный турнир в карьере.

В финале соревнований ITF в Гонконге Лопатецкая обыграла Барбору Штефкову из Чехии – 6:4, 6:2.

Матч длился 1,5 часа, сообщает "Трибуна".

За все пять матчей на турнире 15-летняя украинка не отдала соперницам ни сета.

Призовой фонд турнира составил 25 тысяч долларов. За победу Лопатецкая получит 50 очков в рейтинг WTA.