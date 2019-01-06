15-летняя украинка Лопатецкая выиграла теннисный турнир ITF в Гонконге
18:13, 06 января 2019Другое
86 0
Дарья Лопатецкая выиграла свой третий профессиональный турнир в карьере.
Дарья Лопатецкая / btu.org.ua
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла свой третий профессиональный турнир в карьере.
В финале соревнований ITF в Гонконге Лопатецкая обыграла Барбору Штефкову из Чехии – 6:4, 6:2.
Матч длился 1,5 часа, сообщает "Трибуна".
За все пять матчей на турнире 15-летняя украинка не отдала соперницам ни сета.
Призовой фонд турнира составил 25 тысяч долларов. За победу Лопатецкая получит 50 очков в рейтинг WTA.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter