Питтсбург разгромил Рейнджерс, Ванкувер обыграл Оттаву в НХЛ

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НХЛ. "Ванкувер" в овертайме одолел на выезде "Оттаву", а "Питтсбург" разгромил в гостях "Рейнджерс", сообщает официальный сайт соревований. Оттава Сенаторз – Ванкувер Кэнакс – 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) 0:1 – Берчи (Хорват, Эдлер) 28:48 (5х4) 1:1 – Дюшен (Стоун, Райан) 32:27 (5х4) 1:2 – Петтерссон (Эдлер, Босер) 35:26 1:3 – Петтерссон (Берчи, Эдлер) 45:00 (5х4) 2:3 – Воланин (Бедкер, Дзингел) 50:51 (4х4) 3:3 – Стоун (Дюшен, Дзингел) 59:10 (6х5) 3:4 – Петтерссон (Босер, Танев) 61:38 (3х3) Детройт Ред Уингз – Калгари Флэймз – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2) 1:0 – Хелм (Атанасиу) 13:14 2:0 – де ла Роз (Дженсен, Расмуссен) 17:19 2:1 – Монахан (Годро, Линдхольм) 26:40 2:2 – Броди (Линдхольм, Годро) 37:59 3:2 – Атанасиу 38:23 3:3 – Линдхольм (Годро, Джиордано) 39:01 (5х4) 3:4 – Годро (Монахан, Ткачак) 49:37 (5х4) 3:5 – Фролик (Райан, Янковски) 59:42 en Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз – 2:7 (0:0, 1:4, 1:3) 0:1 – Астон-Риз (Каллен) 26:29 0:2 – Генцел (Петтерссон, Кросби) 31:11 1:2 – Строум (МакКуайд, Шей) 32:20 1:3 – Летанг 32:46 1:4 – Симон (Хернквист, Малкин) 35:45 2:4 – Бучневич (Шаттенкирк, Клаэссон) 41:03 2:5 – Малкин (Симон, Хернквист) 41:22 2:6 – Пирсон (Генцел, Летанг) 44:40 (5х4) 2:7 – Кросби 53:56 Даллас Старз – Нью-Джерси Дэвилз– 5:4 (1:1, 3:3, 1:0) 0:1 – Палмиери (Зэйджак, Грин) 06:41 1:1 – Бенн (Клингберг, Радулов) 12:31 2:1 – Хейсканен (Полак, Питлик) 23:21 (4х4) 3:1 – Сегин (Клингберг, Радулов) 26:38 (5х4) 3:2 – Братт (Хишир) 31:08 4:2 – Сегин (Ничушкин, Радулов) 32:24 4:3 – Стэффорд (Бутчер, Сени) 37:21 4:4 – Бойл (Зэйджак, Бутчер) 38:48 (5х4) 5:4 – Хейсканен (Хинтц) 46:27 Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс – 4:5 (1:2, 1:3, 2:0) 0:1 – Павелски (Бернс, Кутюр) 02:15 (5х4) 1:1 – Калверт (Ньето, Маккиннон) 08:20 1:2 – Бернс (Павелски, Карлссон) 17:14 (5х3) 1:3 – Кэйн (Павелски, Бернс) 24:15 1:4 – Донской (Влэшик, Бернс) 26:18 2:4 – Джост (Керфут, Комфер) 36:33 2:5 – Радил (Кутюр, Павелски) 36:49 3:5 – Бэрри () 52:12 4:5 – Джост (Керфут, Жирар) 56:36 (5х4) Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) 1:0 – Ричардсон (Коннотон, Паник) 12:08 1:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Ларссон) 22:49 1:2 – Макдэвид (Драйзайтль, Кэссиан) 33:43 1:3 – Макдэвид 59:16 en

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