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16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию убили в Тольятти, нанеся 17 ножевых ударов

15:06, 25 декабря 2018
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Сафия Аскарова / Ruspekh.ru

Тело девушки обнаружили на пустыре с 17 ножевыми ранениями. С потерпевшей сняли все ювелирные украшения, при ней не было мобильного телефона, а неподалеку нашли орудие убийства, сообщает НТВ.

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В следственном комитете сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний местный житель, знакомый девушки. Предполагается, что молодой человек в результате ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование продолжается.

Сафия Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебряную медаль на первенстве страны среди юниоров.

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Теги: #убийство в России