Как Свитолина завершила подготовку к сезону: зажигательные танцы и ванна с теннисными мячами (фото, видео)

Даже тяжелую тренировочную работу украинка превращает в приятный процесс.

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина практически завершила подготовку к новому сезону, который стартует уже на этой неделе.

24-летняя украинка усиленно занимается в тренажерном зале, о чем регулярно рассказывает подписчикам на своей странице в Instagram.

Во время тяжелых тренировок спортсменка развлекает себя танцами, чтобы настроиться на тяжелую работу. "Последний финальный рывок перед "пищевой комой". Подготовка к Рождеству", - написала Элина под видео.

Даже во время межсезонья о теннисе Элина не забывает никогда, и даже ванну принимает вместе с теннисными мячиками. Соответствующее фото также появилось в профиле украинки в Instagram.

Eli new profile pic on IG 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SBvUCcdifY — Eli Smile 😊 🇺🇦 (@EliSmile436) December 19, 2018

Отметим, что первым турниром в новом сезоне для Элины будут соревнования в Брисбене, которые стартуют 30 декабря. На турнире в Австралии Свитолина будет защищать титул, который она завоевала год назад.