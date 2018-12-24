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Как Свитолина завершила подготовку к сезону: зажигательные танцы и ванна с теннисными мячами (фото, видео)

13:41, 24 декабря 2018
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Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina

24-летняя украинка усиленно занимается в тренажерном зале, о чем регулярно рассказывает подписчикам на своей странице в Instagram.

Во время тяжелых тренировок спортсменка развлекает себя танцами, чтобы настроиться на тяжелую работу. "Последний финальный рывок перед "пищевой комой". Подготовка к Рождеству", - написала Элина под видео.

Даже во время межсезонья о теннисе Элина не забывает никогда, и даже ванну принимает вместе с теннисными мячиками. Соответствующее фото также появилось в профиле украинки в Instagram. 

Отметим, что первым турниром в новом сезоне для Элины будут соревнования в Брисбене, которые стартуют 30 декабря. На турнире в Австралии Свитолина будет защищать титул, который она завоевала год назад.

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Теги: #Элина Свитолина