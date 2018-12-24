Как Свитолина завершила подготовку к сезону: зажигательные танцы и ванна с теннисными мячами (фото, видео)
Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина практически завершила подготовку к новому сезону, который стартует уже на этой неделе.
24-летняя украинка усиленно занимается в тренажерном зале, о чем регулярно рассказывает подписчикам на своей странице в Instagram.
Во время тяжелых тренировок спортсменка развлекает себя танцами, чтобы настроиться на тяжелую работу. "Последний финальный рывок перед "пищевой комой". Подготовка к Рождеству", - написала Элина под видео.
Даже во время межсезонья о теннисе Элина не забывает никогда, и даже ванну принимает вместе с теннисными мячиками. Соответствующее фото также появилось в профиле украинки в Instagram.
Eli new profile pic on IG 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SBvUCcdifY— Eli Smile 😊 🇺🇦 (@EliSmile436) December 19, 2018
Отметим, что первым турниром в новом сезоне для Элины будут соревнования в Брисбене, которые стартуют 30 декабря. На турнире в Австралии Свитолина будет защищать титул, который она завоевала год назад.