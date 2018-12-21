Абраменко и Костевич стали обладателями премии "Спортивное созвездие-2018"

Александр Абраменко получил золотую медаль Пхенчхана-2018 и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины.

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоялась традиционная ежегодная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров всех поколений "Спортивное созвездие – 2018".

В мероприятии приняли участие победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских и Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены международных соревнований, лучшие тренеры, сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

В номинации «За преданность делу» награду получил президент Национального Комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич. Ведь команда НКСИУ под его руководством обеспечила рекордный в мире и Европе уровень роста темпов развития паралимпийского и дефлимпийского движения: Украина надежно занимает лидирующие позиции в этой области. Только за последние четыре года число людей с инвалидностью, занимающихся паралимпийскими и дефлімпійськими видами спорта в Украине выросла на 71%, а количество детей с инвалидностью – на 64%.

В номинации «Мировое признание» награду получили две спортсменки - Лариса Соловьева, первая в истории четырехкратная чемпионка Всемирных игр, 8-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, и Дарья Белодед, самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо Украины, первый номер (до 48 кг) в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо в 2018 году.

«Лучший организатор спортивного мероприятия 2018» - Федерация кикбоксинга «ІСКА», которая в мае этого года провела в Киеве Чемпионат мира среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей в 150 весовых категориях на четырех рингах в 4-х видах программы;

Федерация Украины по прыжкам в воду, которая в 2018 году завоевала право проведения Чемпионата мира среди юниоров. Спортсмены 5 континентов из 42 стран мира вышли на старт чемпионата.

В номинации «Команда года» - сразу три победителя. Это женская национальная сборная команда Украины по фехтованию на колясках (сабля) – на чемпионате Европы 2018 года, который проходил в г. Терни (Италия) спортсменки завоевали 1-е место;

национальная сборная команда Украины по подводному спорту – по итогам соревнований в финале Кубка мира по подводному спорту (плавание в ластах) 2018 года в г. Пхукет (Таиланд) национальная сборная команда Украины заняла первое обще-командное место;

мужская национальная сборная команда Украины по гребле академической – бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года.

В номинации «Тренер 2018 года» наградили такие выдающиеся личности:

Виктора Дикина – старшего тренера штатной сборной команды Украины по боулингу среди спортсменов с нарушениями слуха, заслуженный тренер Украины;

Виктора Налейкина — тренера национальной сборной по пауэрлифтингу;

Энвера Аблаева – главного тренера сборной Украины по фристайлу. Под его руководством украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль на зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане

В номинации «Чемпион 2018 года» победителями стали:

Елизавета Мерешко – заслуженный мастер спорта Украины по плаванию, многократная чемпионка и призер Европы и мира, рекордсменка по паралимпийскому плаванию;

Виталий Лукьяненко – заслуженный мастер спорта Украины, уникальный спортсмен национальной паралимпийской сборной команды Украины по зимним видам спорта, победитель и призер XII зимних Паралимпийских игр;

Олег Приймачов – тайский боксер, Заслуженный мастер спорта Украины, Двукратный чемпион мира и Европы;

Людмила Темная – мастер спорта Украины международного класса по ушу, серебряный призер и трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года, двукратная чемпионка мира и серебряная призерка чемпионата мира 2018 года;

Александр Абраменко - 18 февраля 2018 года спортсмен завоевал золотую медаль и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины;

Елена Костевич - багаторазий победитель и призер Финалов и этапов Кубка мира, Рекордсменка Европы и мира 2018 г. по пулевой стрельбе.