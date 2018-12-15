Пидручный попал в Топ-30 гонки преследования этапа Кубка мира по биатлону

Украинец улучшил свою позицию на 6 мест по сравнению со спринтом.

В Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования этапа Кубкак мира, в которой лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял итоговое 26-е место.

Украинец улучшил свою позицию на 6 мест по сравнению со спринтом, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен стартовал по итогам спринта с 32-го места, допустил лишь 2 промаха при стрельбе и финишировал с итоговым отставанием от победителя гонки в 2 минуты 07,4 секунды.

Другой украинец, Артем Прима, наоборот, откатился с 26-го на 46-е итоговое место в турнирной таблице, допустив 5 промахов на огневых рубежах. Итогвое отставание украинского биатлониста составило 4 минуты, 08.8 секунлы.

Победителем гонки стал Мартен Фуркад из Франции с результатом 32 минуты 22,3 секунды (0 промахов). А призерами Арнд Пейффер (Германия) и Ветле Сьястад Кристиансен из Норвегии.

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершится в воскресенье, 16 декабря, двумя эстафетными гонками - мужской и женской.