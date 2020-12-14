Французскому специалисту Жерару Улье было 73 года.

Известный французский тренер Жерар Улье ушел из жизни в ночь на 14 декабря. Ему было 73 года.

Как сообщает lequipe.fr, три недели назад Улье перенес операцию на аорте в парижской клинике, а в воскресенье был выписан из больницы.

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Улье наиболее известен по своей работе с "Ливерпулем", который возглавлял с 1998 по 2004 годы. В сезоне 2000-2001 с английским клубом француз выиграл сразу пять трофеев: Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Также он приводил команду к серебряным и бронзовым наградам в АПЛ.

Кроме того, Улье добивался успехов с ПСЖ, выиграв в 1986 году чемпионат Франции, "Лионом" (два чемпионства в 2005 и 2006 годах) и юношеской сборной Франции (U-18), которую в 1996 году привел к победе на чемпионате Европы.

Последним клубом Улье была "Астон Вилла" - он возглавлял ее в сезоне 2010-2011.

Известно, что в 2007 году Улье мог возглавить "Динамо", однако уже после подписания контракта был вынужден отказаться от работы из-за проблем со здоровьем.

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Автор: Антон Дударь