"Заря" попытается укрепиться на третьей строчке.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Заря" будет принимать "Олимпик". Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Олимпик".

Начало встречи - в 14.00.

Перед этим матчем "Заря" занимает третье место в таблице УПЛ, имея в активе 38 очков. "Олимпик" ведет борьбу за выживание - у команды 18 очков и предпоследнее место.

В рамках первого круга "Заря" обыграла "Олимпик" со счетом 1:0.

Луганский клуб является фаворитом и на победу в этой игре. На "Зарю" букмекеры выставили коэффициент 1,45, на ничью - 4,20, а на "Олимпик" - 8,10.

Заря - Олимпик

Видеотрансляция матча

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Автор: Антон Дударь