В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Заря" будет принимать "Олимпик". Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье.
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Начало встречи - в 14.00.
Перед этим матчем "Заря" занимает третье место в таблице УПЛ, имея в активе 38 очков. "Олимпик" ведет борьбу за выживание - у команды 18 очков и предпоследнее место.
В рамках первого круга "Заря" обыграла "Олимпик" со счетом 1:0.
Луганский клуб является фаворитом и на победу в этой игре. На "Зарю" букмекеры выставили коэффициент 1,45, на ничью - 4,20, а на "Олимпик" - 8,10.
Заря - Олимпик
Видеотрансляция матча
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