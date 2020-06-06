Заря обыграла Колос, сохранив второе место в УПЛ (видео)

Луганский клуб одержал победу со счетом 1:0.

В Запорожье прошел матч 25-го тура УПЛ между "Зарей" и "Колосом". Хозяева поля одержали минимальную победу.

Три очка "Заре" принес гол Владислава Кабаева, забитый уже на 12-й минуте встречи.

С 65-й минуты после удаления Олега Кожушко "Колос" играл в меньшинстве.

"Заря" набрала 49 очков и сохранила за собой второе место в таблице УПЛ, на 3 очка опережая "Десну" и "Динамо", которое свой матч 25-го тура проведет 7 июня.

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"Колос" (26 очков) идет в таблице шестым.

"Заря" - "Колос" - 1:0

Гол: Кабаев, 13

"Заря": Василь, Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна, Иванисеня (Перович, 80), Леднев (Хомченовский, 79), Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов (Лунев, 61)

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец, Богданов, Милько (Костышин, 63), Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Вильхамссон (Морозко, 66), Лысенко (Кожушко, 46)

Предупреждения: Иванисеня, Леднев, Цвек - Вильхамссон, Гавриш, Смирный, Кожушко

Удаление: Кожушко, 65 (повторное предупреждение)

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Заря" проиграла "Александрии".

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