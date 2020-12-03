Луганский клуб победил англичан в 5-м туре Лиги Европы

На "Славутич Арене" в Запорожье состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зарей" и "Лестером".

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Зари" и небольшим количеством опасных моментов. У луганчан опасно пробивали из-за пределов штрафной Владислав Кочергин и Андрей Цыганикс, но голкипер "Лестера" парировал оба удара.

Но лучший момент в первые 45 минут был у гостей - Дженгиз Ундер оказался на ударной позиции перед вратарем, но не попал в дальний угол.

"Заря" могла открывать счет в матче на 51-й минуте, но после удара головой от Владлена Юрченко гостей спасла перекладина.

У "Лестера" были хорошие моменты на 81-й и 84-й минутах, но гости не реализовали их, а следом "Заря" вышла вперед. Аллахьяр Сайядманеш, который только вышел на замену, на дальней штанге замкнул передачу Артема Фаворова.

В компенсированное время удержать победу "Заре" помог Никола Василь, который блестяще среагировал на дальний удар Ундера.

"Заря" - "Лестер" - 1:0

Гол: Сайядманеш, 84

"Заря": Василь, Фаворов, Иванисеня, Абу-Ханна, Цыганикс, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов (Перович, 90+3), Гладкий (Сайядманеш, 81)

"Лестер": Уорд, Перейра (Томас, 46), Морган (Фукс, 57), Сеюнджю (Фофана, 17), Джастин, Чаудри, Ндиди (Менди, 56), Барнс, Прат, Ундер, Ихеаначо

Предупреждения: Цыганикс, Назарина - Перейра, Ихеаначо, Менди, Фофана

Заря - Лестер: итоги матча

"Заря" не сможет продолжить борьбу в Лиге Европы из-за результата параллельного матча, в котором "Брага" обыграла АЕК со счетом 4:2.

После пяти туров у "Лестера" и "Браги" - по 10 очков, у "Зари" - 6 очков, у АЕКа - 3.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Лестер".

"Заря" впервые в истории клуба забила в еврокубках сопернику из Англии.

В первом круге "Заря" уступила "Лестеру" со счетом 0:3.

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Автор: Антон Дударь