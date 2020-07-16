Динамо обыграло Зарю и вернулось на второе место в УПЛ (видео)

Киевляне одержали важнейшую победу в борьбе за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

На НСК "Олимпийский" в Киеве прошел центральный матч 31-го тура УПЛ между претендентами на серебряные медали - "Динамо" и "Зарей".

Гости очень быстро вышли вперед - контратаку команды после ошибки Томаша Кендзеры завершил Артем Громов.

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Однако уже к 15-й минуте "Динамо" было впереди. Виктор Цыганков замкнул передачу Виталия Буяльского, а следом Сергей Сидорчук отличился обводящим ударом.

На 34-й минуте Цыганков оформил дубль, нанеся точный удар головой после рикошета от соперника.

После перерыва "Заре" не удалось переломить ход встречи.

Таким образом, "Динамо" набрало 59 очков и вернулось на второе место в УПЛ. В последнем туре киевляне будут играть с "Колосом". "Заря", у которой осталось 57 очков, стала третьей.

"Динамо" - "Заря" - 3:1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 — Громов, 2

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваев, Сидорчук (Кадири, 76), Шепелев (Шапаренко, 46), Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич (Русин, 9).

"Заря": Мацапура, Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко, Цвек (Лунев, 73), Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Иванисеня, 73), Кабаев (Билоцерковец, 89), Громов.

Предупреждения: Сидорчук, Де Пена — Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Лунев, Абу Ханна

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УНИАН также сообщал о том, что в 31-м туре УПЛ "Мариуполь" и "Олимпик" одержали выездные победы.

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